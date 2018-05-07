Александр Шовковский побывал в Барселоне и написал книгу (фото)

Спорт

Легендарный футбольный вратарь Александр Шовковский, завершивший карьеру в декабре 2016 года, вместе со своей подругой Мариной Кутеповой провел майские праздники в Барселоне, где, в частности, посетил памятную для себя арену «Камп Ноу».

«Чуть более 20 лет назад на этом стадионе команда В. В. Лобановского „Динамо“ произвела фурор, обыграв грозную Барселону — 4:0. Есть что вспомнить», — написал Шовковский на своей странице в Facebook, сопроводив пост фотографиями.



Кстати, в последний день мая знаменитый голкипер киевского «Динамо» и сборной Украины представит автобиографию «Все в моих руках».

В книге, в частности, будут главы: «Футбольный статус-кво: теперь мы в армии», «Ну и рожа у тебя, Ш…», «Как обмануть металл в плече», «Динамо Киев» vs «Шахтер», «Кто такие болельщики».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Александр Шовковский подвергся нападению.