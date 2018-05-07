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Украина

Суд предоставил ГПУ доступ к информации о доходах Данилюка

16:33 7 мая 2018   13
Суд предоставил ГПУ доступ к информации о доходах Данилюка
Инф. «ФАКТОВ»

Печерский районный суд Киева предоставил следователям и прокурорам Генеральной прокуратуре доступ к информации о доходах министра финансов Александра Данилюка, полученных в компаниях CEE Investment&Advisory LLP и Rurik Real Estate Investment Limited (обе — Великобритания).

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

«У нас есть по нему производство по неуплате налогов», — ответила Сарган, комментируя цель предоставления доступа.

Также получен доступ к данным реестра движимого и недвижимого имущества, которое принадлежало и принадлежит Данилюку с женой с 2004 по 2017 годы и сведениям о начисленных доходах и уплаченных с них налогов, в том числе выплаченных Данилюку как основателю CEE Investment&Advisory LLP идиректоруRurik Real Estate Investment Limited.

Кроме того, суд предоставил доступ к сведениям о других предприятиях, где основателем, акционером, директором является или был Данилюк или его жена.

Напомним, ранее министр финансов Александр Данилюк опроверг информацию о наличии у него собственной или арендованной квартиры в Лондоне.

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