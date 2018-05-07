9 мая обстановка в трех регионах Украины может обостриться, — Князев

Происшествия

9 мая в Киеве и еще в нескольких регионах полиция не исключает напряжения оперативной обстановки. Возможны провокации со стороны политических групп или общественных движений. Об этом на брифинге заявил глава Нацполиции Сергей Князев.

«Мы прогнозируем некоторое напряжение не только в Киеве, но и еще в нескольких регионах, — Запорожском, Днепропетровском», — уточнил глава Нацполиции в эфире 112 Украина.

8−9 мая в большинстве регионов полиция и Нацгвардия перейдут на усиленный вариант несения службы.

По информации СБУ, их ведомство уже приступило к работе по предупреждению обострений. «Провокации возможны, я не могу исключить их. Над предупреждениями некоторых из них мы уже фактически работаем вместе с полицией», — заявил глава СБУ Василий Грицак.

Напомним, в командовании операции Объединенных сил располагают информацией о подготовке боевиками провокаций на 9 мая на линии столкновения.

Фото zp.gov.ua