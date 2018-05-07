- 19:20 Суд в Павлограде разрешил отвод судьи по делу бразильца Лусварги
- 19:05 Украина потребовала от Норвегии прекратить выпуск пазлов с российским Крымом
- 19:04 В історії з орендою житла перед фіналом Ліги чемпіонів проявилося наше невміння грати “в довгу”, — Дмитрий Гнап
- 18:52 В ОАЭ задержали с поддельным паспортом беглого экс-министра Рудьковского
- 18:26 Украина просит Германию выдать экс-нардепа Дмитрия Крючкова – СМИ
- 18:24 Аренда квартиры на Лукьяновке — 162 тыс. грн. Все в порядке с пониманием своего места в мире? — блогер
- 18:18 Кириленко поддержал введение санкций против 12 российских издательств
- 18:17 «Деньги их не интересовали»: журналист, на которого напали трое неизвестных, рассказал детали
- 18:14 19-летнюю жену бывшего топ-менеджера «Лукойла» обокрали, пока она спала в подъезде на лестнице
- 18:07 Под Харьковом задержали мужчину при попытке пробраться в Россию через "стену Яценюка"
9 мая обстановка в трех регионах Украины может обостриться, — Князев
9 мая в Киеве и еще в нескольких регионах полиция не исключает напряжения оперативной обстановки. Возможны провокации со стороны политических групп или общественных движений. Об этом на брифинге заявил глава Нацполиции Сергей Князев.
«Мы прогнозируем некоторое напряжение не только в Киеве, но и еще в нескольких регионах, — Запорожском, Днепропетровском», — уточнил глава Нацполиции в эфире 112 Украина.
8−9 мая в большинстве регионов полиция и Нацгвардия перейдут на усиленный вариант несения службы.
По информации СБУ, их ведомство уже приступило к работе по предупреждению обострений. «Провокации возможны, я не могу исключить их. Над предупреждениями некоторых из них мы уже фактически работаем вместе с полицией», — заявил глава СБУ Василий Грицак.
Напомним, в командовании операции Объединенных сил располагают информацией о подготовке боевиками провокаций на 9 мая на линии столкновения.
Фото zp.gov.ua
влажность:
давление:
ветер:
“ Исаак Соломонович был в прекрасной спортивной форме. Правда, она... не застегивалась у него на животе.”