Суд заочно арестовал четвертого подозреваемого в нападении на Найема

Происшествия

Шевченковский районный суд города Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 1 июля без права залога Магомеду-Амину Саитову, четвертому подозреваемому в нападении на народного депутата Мустафу Найема (фракция «Блок Петра Порошенко») в центре Киева, который ранее был объявлен в розыск и задержан в Баку (Азербайджан). Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

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«7 мая 2018 г. на рассмотрение в Шевченковский районный суд города Киева поступило ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении четвертого подозреваемого в совершении хулиганских действий в отношении народного депутата Украины Мустафы-Маси Найем — Саитова Магомед-Амина Абубакаровича, подозреваемого по ч.2 296, ч.1 ст. 122 УК Украины. По результатам рассмотрения указанного ходатайства следственным судьей вынесено решение, которым подозреваемому Саитову Магомед-Амину Абубакаровичу избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога»,— сказано в сообщении.

При этом срок действия постановления о содержании под стражей подозреваемого установлено в пределах срока досудебного расследования продолжительностью 56 (пятьдесят шесть) дней, то есть до 1 июля 2018 года.

После того, как Саитов будет доставлен из Азербайджана в Украину, следственный судья вновь будет рассматривать вопрос о применении к нему меры пресечения, но уже в присутствии подозреваемого в зале суда.

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Как ранее сообщали «ФАКТЫ», вечером 30 апреля в результате дорожного инцидента был избит народный депутат Мустафа Найем. Сам пострадавший отрицает всяческую политическую подоплеку случившегося. Позже народный депутат Антон Геращенко обнародовал информацию о том, что трое участников нападения на Найема задержаны.

Правоохранители задержали по подозрению в нападении трех мужчин — двух граждан РФ и одного гражданина Украины. Им объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

2 мая суд избрал задержанному Магомеду-Салиху Саитову меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с запретом покидать место жительства. Судья обязал Саитова носить электронный браслет, а также сдать паспорта до 30 июня 2018 года.

3 мая суд избрал гражданину Украины Ахмеду Саитову и гражданину РФ Умалу Тимербулатову меры пресечения в виде домашнего ареста с запретом покидать места проживания в период с 23.00 до 06.00 до 30 июня. Четвертый подозреваемый в нападении на депутата — сын Гончарова Магомед-Амин Саитов, который в день совершения нападения вылетел в Баку. Ему заочно объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 296 (хулиганство) и ч.1 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) УК, он объявлен в розыск.

5 мая стало известно, что в Азербайджане правоохранители задержали подозреваемого в избиении народного депутата Украины Мустафы Найема Магомед-Амин Саитова и начаты экстрадиционные процедуры.