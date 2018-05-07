Украина

Бывший председатель сельсовета из села Вилок Закарпатской области Иосиф Килб утверждает, что лично способствовал перемещению в Венгрию около тысячи закарпатцев с двойным гражданством для голосования за партию Fidesz венгерского премьер-министра Виктора Орбана. Об этом сообщает «Мукачево.net».

Килб рассказал, что ему поручили обеспечить голосование закарпатцами за партийный список Fidesz и кандидата от правящей партии Аттила Тилки в венгерских селах Саболч-Сатмар-Берег.

Венгерское издание HírTV, близкое к правой партии Jobbik, отмечает, что Килб был одним из многих задействованных в схеме организаторов незаконного голосования. После появления ряда телесюжетов на эту тему скандал начал набирать обороты.

Читайте также: Венгрия перестала выдвигать ультиматумы Украине по НАТО

Национальная избирательная комиссия Венгрии приняла жалобу от оппозиционных партий относительно проверки этой информации и назначения перевыборов в семи приграничных селах. Однако впоследствии в комиссии заявили, что указанные доказательства не могут подтвердить нарушение. Национальная избирательная комиссия официально опровергла информацию о том, что якобы избиратели из Закарпатья могли повлиять на результаты голосования, и возможность массового голосования украинцев в приграничных селах области Саболч-Сатмар-Берег.

В венгерском избиркоме уверяют, что только венгерские избиратели, которые имеют прописку в Венгрии, могли проголосовать на избирательных округах. Те, кто не имеет прописки, могли голосовать по почте с помощью специального бюллетеня. Были проанализированы данные из семи приграничных населенных пунктов: Ботпаладь, Фюлешд, Кішпаладь, Шонкад и других. С 1 января 2018 года в этих селах были официально зафиксированы 5882 жителя, в списках избирателей значились 4502, а проголосовали 2494 человека (62,9%, что является более низким показателем, чем в среднем по стране).

Напомним, Орбан известен как убежденный евроскептик. Он выступает против дальнейшей интеграции в ЕС. Он отказался принять участие в программе переселения беженцев, которую утвердил Брюссель. Орбан не раз хвалил Владимира Путина.

Кроме того, Венгрия резко критикует Украину за недавно принятый закон об образовании. В Будапеште уверены, что он ущемляет права венгров, проживающих на территории Украины.