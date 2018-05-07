Мир

Изобретатель-убийца Мадсен не будет оспаривать обвинение

Приговорен к пожизненному заключению за убийство шведской журналистки Ким Валль датский изобретатель Петер Мадсен не будет оспаривать обвинение в убийстве.

Об этом заявили в прокуратуре, сообщает Associated Press.

Прокуроры сообщили, что защита Мадсена обжаловал только пожизненное заключение, к которому Мадсен приговорил суд в Копенгагене. Прокуроры настаивают, что приговор является корректным.

Пока не известно, когда будет назначено заседание суда по рассмотрению апелляции.

Напомним, датский изобретатель Петер Мадсен приговорен к пожизненному заключению за убийство шведской журналистки Ким Валль на борту частной подводной лодки «Наутилус».

Суд также признал Мадсена виновным в сексуальном насилии и осквернении трупа.

25 апреля, суд в Копенгагене приговорил датского изобретателя Петера Мадсена к пожизненному заключению без права условно-досрочного освобождения за убийство шведской журналистки Ким Валь на его подводной лодке.

Прокуроры заявили, что Мадсен планировал убить свою спутницу, либо удушив ее, либо перерезав горло.