Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК

СПЕЦТЕМЫ:

Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Изобретатель-убийца Мадсен не будет оспаривать обвинение

17:21 7 мая 2018   85
Дело «Наутилуса»: Мадсен не будет оспаривать обвинение
Инф. «ФАКТОВ»

Приговорен к пожизненному заключению за убийство шведской журналистки Ким Валль датский изобретатель Петер Мадсен не будет оспаривать обвинение в убийстве.

Об этом заявили в прокуратуре, сообщает Associated Press.

Прокуроры сообщили, что защита Мадсена обжаловал только пожизненное заключение, к которому Мадсен приговорил суд в Копенгагене. Прокуроры настаивают, что приговор является корректным.

Пока не известно, когда будет назначено заседание суда по рассмотрению апелляции.

Напомним, датский изобретатель Петер Мадсен приговорен к пожизненному заключению за убийство шведской журналистки Ким Валль на борту частной подводной лодки «Наутилус».

Суд также признал Мадсена виновным в сексуальном насилии и осквернении трупа.

25 апреля, суд в Копенгагене приговорил датского изобретателя Петера Мадсена к пожизненному заключению без права условно-досрочного освобождения за убийство шведской журналистки Ким Валь на его подводной лодке.

Прокуроры заявили, что Мадсен планировал убить свою спутницу, либо удушив ее, либо перерезав горло.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины