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Изобретатель-убийца Мадсен не будет оспаривать обвинение
Приговорен к пожизненному заключению за убийство шведской журналистки Ким Валль датский изобретатель Петер Мадсен не будет оспаривать обвинение в убийстве.
Об этом заявили в прокуратуре, сообщает Associated Press.
Прокуроры сообщили, что защита Мадсена обжаловал только пожизненное заключение, к которому Мадсен приговорил суд в Копенгагене. Прокуроры настаивают, что приговор является корректным.
Пока не известно, когда будет назначено заседание суда по рассмотрению апелляции.
Напомним, датский изобретатель Петер Мадсен приговорен к пожизненному заключению за убийство шведской журналистки Ким Валль на борту частной подводной лодки «Наутилус».
Суд также признал Мадсена виновным в сексуальном насилии и осквернении трупа.
25 апреля, суд в Копенгагене приговорил датского изобретателя Петера Мадсена к пожизненному заключению без права условно-досрочного освобождения за убийство шведской журналистки Ким Валь на его подводной лодке.
Прокуроры заявили, что Мадсен планировал убить свою спутницу, либо удушив ее, либо перерезав горло.
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