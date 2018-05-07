Американский сенатор Джон Маккейн спланировал собственные похороны

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Американский сенатор-республиканец от штата Аризона Джон Маккейн, у которого в июле прошлого года выявили злокачественную опухоль головного мозга — глиобластому, планирует свои похороны. По данным издания The New York Times, он пригласил на свои похороны 43-го и 44-го президентов США Джорджа Буша-младшего и Барака Обаму, попросив их произнести прощальные речи. И выразил желание, чтобы провожать его в последний путь вместо действующего президента Дональда Трампа явился вице-президент Майк Пенс, как официальный представитель президентской администрации. Присутствие самого Трампа, с которым у Маккейна весьма натянутые отношения, для сенатора крайне нежелательно, о чем был уже проинформирован Белый дом.

81-летний Маккейн, известный своей жесткой антироссийской позицией, считает, что уже достойно подготовился к смерти. В настоящее время он находится у себя дома близ города Седона и, по словам близких, вспоминает свою жизнь и общается с родными, а также с друзьями и знакомыми, многие из которых сейчас приезжают его навестить.

22 мая в продажу выйдут мемуары сенатора. Это станет его своеобразным прощанием со страной и с американским народом.

В апреле Маккейн перенес операцию в связи с кишечной инфекцией и дивертикулитом (воспалительным заболеванием кишечника).