Путин приехал на инаугурацию на новом российском лимузине (фото)

Мир

Инаугурация президента России ознаменовалась официальной презентацией нового российского автомобиля премиум-класса — Aurus (на фото). Проект с кодовым названием «Кортеж», предполагающий создание президентского лимузина, был заложен еще в 2012 году и разродился только сейчас. Название изготовленного персонально для Путина автомобиля объединяет слова aurum («золото») и Russia («Россия»). Как поясняет разработчик — Научный автомоторный институт (НАМИ), «золото» должно служить олицетворением могущества и успеха, а Россия, как никогда, соответствует этим понятиям. Согласно первоначальным планам, в проекте должны были участвовать 130 фирм, среди которых около 50 иностранных. Трудно сказать, сколько зарубежных поставщиков осталось задействовано в разработке после принятия санкций, однако достаточно долгое ожидание появления российского «борта № 1», видимо, связано и с уменьшением помощи западных партнеров.

Об автомобиле Путина, в отличие от лимузина Трампа, известно немного. Привод на все четыре колеса с гибридной схемой: разработанный в России V-образный 8-цилиндровый двигатель объемом 4,4 л и мощностью 598 л. с. используется совместно с электромотором, высоковольтной аккумуляторной батареей и 9-ступенчатой коробкой передач также российского производства. Вот, пожалуй, и все. Хотя нет, необходимо упомянуть, что автомобиль бронированный (вы, наверное, и сами догадались), поэтому весит шесть с половиной тонн.

Что касается дизайна, то путинский броневик удивительно сильно напоминает Rolls-Royce Phantom VIII. Хотя, может, показалось.

Rolls-Royce Phantom VIII

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в день инаугурации Путина не будет его традиционного проезда по Москве, а также торжественного фуршета.