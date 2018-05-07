- 19:20 Суд в Павлограде разрешил отвод судьи по делу бразильца Лусварги
- 19:05 Украина потребовала от Норвегии прекратить выпуск пазлов с российским Крымом
- 19:04 В історії з орендою житла перед фіналом Ліги чемпіонів проявилося наше невміння грати “в довгу”, — Дмитрий Гнап
- 18:52 В ОАЭ задержали с поддельным паспортом беглого экс-министра Рудьковского
- 18:26 Украина просит Германию выдать экс-нардепа Дмитрия Крючкова – СМИ
- 18:24 Аренда квартиры на Лукьяновке — 162 тыс. грн. Все в порядке с пониманием своего места в мире? — блогер
- 18:18 Кириленко поддержал введение санкций против 12 российских издательств
- 18:17 «Деньги их не интересовали»: журналист, на которого напали трое неизвестных, рассказал детали
- 18:14 19-летнюю жену бывшего топ-менеджера «Лукойла» обокрали, пока она спала в подъезде на лестнице
- 18:07 Под Харьковом задержали мужчину при попытке пробраться в Россию через "стену Яценюка"
Путин приехал на инаугурацию на новом российском лимузине (фото)
Инаугурация президента России ознаменовалась официальной презентацией нового российского автомобиля премиум-класса — Aurus (на фото). Проект с кодовым названием «Кортеж», предполагающий создание президентского лимузина, был заложен еще в 2012 году и разродился только сейчас. Название изготовленного персонально для Путина автомобиля объединяет слова aurum («золото») и Russia («Россия»). Как поясняет разработчик — Научный автомоторный институт (НАМИ), «золото» должно служить олицетворением могущества и успеха, а Россия, как никогда, соответствует этим понятиям. Согласно первоначальным планам, в проекте должны были участвовать 130 фирм, среди которых около 50 иностранных. Трудно сказать, сколько зарубежных поставщиков осталось задействовано в разработке после принятия санкций, однако достаточно долгое ожидание появления российского «борта № 1», видимо, связано и с уменьшением помощи западных партнеров.
Об автомобиле Путина, в отличие от лимузина Трампа, известно немного. Привод на все четыре колеса с гибридной схемой: разработанный в России V-образный 8-цилиндровый двигатель объемом 4,4 л и мощностью 598 л. с. используется совместно с электромотором, высоковольтной аккумуляторной батареей и 9-ступенчатой коробкой передач также российского производства. Вот, пожалуй, и все. Хотя нет, необходимо упомянуть, что автомобиль бронированный (вы, наверное, и сами догадались), поэтому весит шесть с половиной тонн.
Что касается дизайна, то путинский броневик удивительно сильно напоминает Rolls-Royce Phantom VIII. Хотя, может, показалось.
Rolls-Royce Phantom VIII
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в день инаугурации Путина не будет его традиционного проезда по Москве, а также торжественного фуршета.
влажность:
давление:
ветер:
“ С нашей медициной любая мать, вырастившая двоих, а то и троих детей, может автоматически получить диплом педиатра.”