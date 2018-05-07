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"Укрзалізниця" назначила специальные "школьные" поезда
В мае «Укрзалізниця» назначила дополнительные «школьные» поезда для того, чтобы ученики смогли побывать с экскурсией в других городах. Так, для того чтобы дети из Северодонецка смогли увидеть остров Хортица и интересные запорожские достопримечательности, на 18 мая назначен поезд № 238/237 Лисичанск — Северодонецк — Запорожье. В обратном направлении поезд отправится 19 мая в 21.30.
Для школьников из Днепра, отправляющихся с экскурсией в Национальный дендрологический парк «Софиевка» (Черкасская область), назначен поезд № 213/214 Днепр-Главный — Умань. Поезд до Умани отправится 25 мая, в обратном направлении — 26 мая в 19.55.
Кроме того, «Укрзалізниця» назначила дополнительные поезда на Троицу, которая в этом году приходится на 27−28 мая. В эти дни будут отправлены дополнительные поезда Киев — Львов — Киев, Киев — Ковель — Киев, Киев — Хмельницкий и Хмельницкий — Киев, Киев — Харьков, Кременчуг — Киев, Винница — Сумы, Львов — Днепр — Львов, Константиновка — Одесса — Константиновка, Киев — Тернополь — Киев, Харьков-Константиновка — Харьков.
Напомним, ранее, ввиду активного спроса со стороны туристов, было объявлено о скором появлении прямого поезда из Мукачево до Будапешта.
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“ Семейная пара собирается на отдых в Египет. Жена: — Вот думаю, что бы такое мне взять с собой на море, чтобы я вышла на пляж и все вокруг обалдели?! — Лыжи возьми!”