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"Оккупант цинично фабрикует дела", — МИД о приговоре крымчанину за комментарий в соцсети

МИД Украины резко осудил приговор прокремлевского «суда» в Крыму украинскому активисту Игорю Мовенко. За комментарий в социальной сети «ВКонтакте» по поводу оккупации Крыма активист получил реальный срок заключения — два года в колонии общего режима.

«Оккупант цинично фабрикует дела. Решительно осуждаем „приговор“ украинцу Мовенко. Призываем партнеров усилить давление на РФ», — заявила спикер МИД Марьяна Беца.

Напомним, уголовное дело было возбуждено за комментарий летом 2016 года в группе «Крым-Украина». ФСБ обвинила Мовенко в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. В своем комментарии крымчанин выражал несогласие с оккупацией и говорил о необходимости силовых действий.

В Украинском Хельсинкском союзе по правам человека обратили внимание на неадекватность приговора. По словам юристов, это первое дело с лишением свободы за комментарий в социальной сети.