Происшествия

Под Харьковом задержали мужчину при попытке пробраться в Россию через "стену Яценюка"

В воскресенье, 6 мая, на участке отдела «Дергачи» пограничники Харьковского отряда задержали мужчину без документов, удостоверяющих личность.

Об этом пишет Depo.Харьков, ссылаясь на Восточное региональное управление ГПСУ.

По данным пограничников, он пытался незаконно пересечь границу в районе населенного пункта Токаревка. Со слов задержанного, он является гражданином Украины.

Второй случай произошел в ночь на 7 мая на участке того же отдела. Пограничники задержали гражданина Беларуси, мужчину 1986 года рождения. Он также пытался незаконно пересечь границу в районе населенного пункта Казачья Лопань.

Обоих нарушителей, которые пытались незаконно попасть на Россию, пограничники обнаружили и задержали благодаря обустройству участка инженерными сооружениями и камерами видеонаблюдения.

Напомним, ранее на украинско-венгерской границе, в международном пункте пропуска «Лужанка» (Закарпатская область), во время проверки выезжавшего автомобиля Volkswagen была обнаружена 5-летняя девочка, которую, по сообщению пограничников, пытались незаконно вывезти за рубеж.