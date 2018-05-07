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- 18:07 Под Харьковом задержали мужчину при попытке пробраться в Россию через "стену Яценюка"
Под Харьковом задержали мужчину при попытке пробраться в Россию через "стену Яценюка"
В воскресенье, 6 мая, на участке отдела «Дергачи» пограничники Харьковского отряда задержали мужчину без документов, удостоверяющих личность.
Об этом пишет Depo.Харьков, ссылаясь на Восточное региональное управление ГПСУ.
По данным пограничников, он пытался незаконно пересечь границу в районе населенного пункта Токаревка. Со слов задержанного, он является гражданином Украины.
Второй случай произошел в ночь на 7 мая на участке того же отдела. Пограничники задержали гражданина Беларуси, мужчину 1986 года рождения. Он также пытался незаконно пересечь границу в районе населенного пункта Казачья Лопань.
Обоих нарушителей, которые пытались незаконно попасть на Россию, пограничники обнаружили и задержали благодаря обустройству участка инженерными сооружениями и камерами видеонаблюдения.
Напомним, ранее на украинско-венгерской границе, в международном пункте пропуска «Лужанка» (Закарпатская область), во время проверки выезжавшего автомобиля Volkswagen была обнаружена 5-летняя девочка, которую, по сообщению пограничников, пытались незаконно вывезти за рубеж.
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