«Деньги их не интересовали»: журналист, на которого напали трое неизвестных, рассказал детали

Происшествия

Стали известны подробности нападения на журналиста программы «Инсайдер» телеканала ICTV Артема Кулю. Пострадавший рассказал «ФАКТАМ», что инцидент произошел поздно вечером 4 мая возле метро «Академгородок». И Артем, и его руководство не исключают, что произошедшее может быть связано с профессиональной деятельностью.

- Я возвращался домой, — рассказал «ФАКТАМ» Артем Куля. — Сокращая дорогу, пошел через частный сектор. Увидел, что навстречу идут трое молодых людей. Я попытался их обойти, но они налетели на меня и начали бить. Били кулаками, а повалив на землю, добивали ногами. У меня из рук выпал телефон, который они потом забрали. Но что удивительно: они не взяли ни кошелек с деньгами, ни рюкзак, в котором была электронная книга. Преступники ничего у меня не требовали. Хотя когда я, избитый, лежал на земле, им ничего не стоило забрать все. Похоже, деньги их не интересовали.

У Артема диагностировали оскольчатый перелом носа. По факту нападения на журналиста открыли уголовное производство.

- Мы не исключаем, что произошедшее может быть связано с профессиональной деятельностью Артема, — сообщил «ФАКТАМ» руководитель программы «Инсайдер» Александр Ильиных. — Артем — разработчик многих острых и резонансных тем. Действительно странно то, что преступники не забрали кошелек. И, кстати, это уже не первое преступление в отношении сотрудников нашего проекта. Накануне неизвестные ограбили автомобиль нашего шеф-редактора Александра Белова. А еще раньше прокололи ему колесо. Конечно, не имея доказательств того, что за этим стоят одни и те же люди, мы не можем ничего утверждать. Но эти события произошли практически в одночасье.

— Какие темы в последнее время были у вас в разработке?

- Разные. Последняя программа была посвящена декларациям чиновников. До этого делали программу о применении химического оружия, об отравлении Скрипаля. На самом деле за время существования проекта в эфире было больше ста выпусков, и все на разные темы. Было много так называемых антигероев. Сложно сказать, с чем это может быть связано. Накануне нападения на Артема ни ему, ни другим сотрудникам угроз не поступало. Мы надеемся, что следствие установит преступников и их мотивы.