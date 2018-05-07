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«Деньги их не интересовали»: журналист, на которого напали трое неизвестных, рассказал детали
Стали известны подробности нападения на журналиста программы «Инсайдер» телеканала ICTV Артема Кулю. Пострадавший рассказал «ФАКТАМ», что инцидент произошел поздно вечером 4 мая возле метро «Академгородок». И Артем, и его руководство не исключают, что произошедшее может быть связано с профессиональной деятельностью.
- Я возвращался домой, — рассказал «ФАКТАМ» Артем Куля. — Сокращая дорогу, пошел через частный сектор. Увидел, что навстречу идут трое молодых людей. Я попытался их обойти, но они налетели на меня и начали бить. Били кулаками, а повалив на землю, добивали ногами. У меня из рук выпал телефон, который они потом забрали. Но что удивительно: они не взяли ни кошелек с деньгами, ни рюкзак, в котором была электронная книга. Преступники ничего у меня не требовали. Хотя когда я, избитый, лежал на земле, им ничего не стоило забрать все. Похоже, деньги их не интересовали.
У Артема диагностировали оскольчатый перелом носа. По факту нападения на журналиста открыли уголовное производство.
- Мы не исключаем, что произошедшее может быть связано с профессиональной деятельностью Артема, — сообщил «ФАКТАМ» руководитель программы «Инсайдер» Александр Ильиных. — Артем — разработчик многих острых и резонансных тем. Действительно странно то, что преступники не забрали кошелек. И, кстати, это уже не первое преступление в отношении сотрудников нашего проекта. Накануне неизвестные ограбили автомобиль нашего шеф-редактора Александра Белова. А еще раньше прокололи ему колесо. Конечно, не имея доказательств того, что за этим стоят одни и те же люди, мы не можем ничего утверждать. Но эти события произошли практически в одночасье.
— Какие темы в последнее время были у вас в разработке?
- Разные. Последняя программа была посвящена декларациям чиновников. До этого делали программу о применении химического оружия, об отравлении Скрипаля. На самом деле за время существования проекта в эфире было больше ста выпусков, и все на разные темы. Было много так называемых антигероев. Сложно сказать, с чем это может быть связано. Накануне нападения на Артема ни ему, ни другим сотрудникам угроз не поступало. Мы надеемся, что следствие установит преступников и их мотивы.
влажность:
давление:
ветер:
“ — Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…”