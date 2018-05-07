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Украина просит Германию выдать экс-нардепа Дмитрия Крючкова – СМИ
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура просят Германию экстрадировать экс-депутата Верховной Рады, бывшего председателя правления Чао «Холдинговая компания «Энергосеть» Дмитрия Крючкова.
Соответствующий запрос они отправили до ответственных органов ФРГ, сообщает в понедельник, 7 мая, агентство «Украинские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Документы направлены вскоре после его задержания в Германии», — сказал собеседник агентства.
По его словам, шансы на экстрадицию Крючкова считаются высокими.
Напомним, Крючков, который около года скрывался от правоохранительных органов, был задержан 14 апреля на территории Германии. В Украине его обвиняют в хищении сотен миллионов гривен «Запорожьеоблэнерго». Как сообщили ранее DW в Национальном антикоррупционном бюро, созданная Крючковым коррупционная схема государственной нанесла компании ущерб на общую сумму более 346 миллионов гривен. Сам же Крючков отвергает обвинения и утверждает, что планировал платить облэнерго часть долга в рассрочку.
Крючков был народным депутатом Украины в Верховной Раде 5-го созыва, созыва от Блока Юлии Тимошенко, был членом комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.
Помимо Крючкова, Соломенский райсуд решил взять под стражу еще одного фигуранта того же уголовного дела, однако по нему назначена альтернативная мера пресечения в виде залога в сумме 8 млн грн.
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