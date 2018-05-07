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В ОАЭ задержали с поддельным паспортом беглого экс-министра Рудьковского
Бывший министр транспорта и связи Николай Рудьковский, сбежавший из Украины в 2014 году, обнаружился в ОАЭ. Рудьковского задержала в Дубае миграционная служба ОАЭ за поддельный иракский паспорт. Об этом сообщает LB.ua. По информации агентства, задержание состоялось в первых числах апреля, и до 20-х чисел месяца экс-министр находился в местной тюрьме.
За помощью в украинскую консульскую службу Рудьковский не обращался, возвращаться в Украину не планирует. Кроме поддельного иракского паспорта, в процессе задержания у экс-министра обнаружили также несколько паспортов других стран. У Рудьковского есть украинский биометрический паспорт, выданный в посольстве в 2017 году, и загранпаспорт с действующей иракской визой.
Рудьковский покинул Украину после того, как стал фигурантом дела о похищении экс-главы ЧАО «Нефтегаздобыча» Олега Семинского. Последний называл Рудьковского заказчиком похищения.
В 2015 году Министерство иностранных дел Украины аннулировало дипломатические паспорта 89 представителей бывшей власти, в том числе и Рудьковского.
Фото golos.ua
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