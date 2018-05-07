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Суд в Павлограде разрешил отвод судьи по делу бразильца Лусварги
Павлоградский горрайонный суд удовлетворил ходатайство адвоката гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги Валентина Рыбина об отводе председательствующей коллегии судей Натальи Самоткан.
«Коллегия судей считаете необходимым удовлетворить ходатайство защитника обвиняемого Лусварги адвоката Рыбина об отводе председательствующего судьи», — говорится в постановлении суда.
После этих слов адвокат обвиняемого бразильского гражданина заявил: «Я рад за ваше мужество. Это очень непростое, но важное для Украины и этого дела решение».
В ответ судья Самоткан отметила:
«Не радуйтесь, сейчас будет определен судья, который возглавит коллегию судей».
Ранее адвокат Рыбин заявил отвод всей коллегии судей, обвинив ее в предвзятости, но суд ходатайство не удовлетворил.
Суд также перенес начало рассмотрения дела Лусварги. Столичная прокуратура собирается ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Собранная следователями СБУ доказательная база, относительно участия Рафаэля Лусварги в незаконных вооруженных формированиях террористов полностью была подтверждена решением суда первой инстанции.
Напомним, в январе 2017 года Лусварги был осужден к тринадцати годам заключения с конфискацией имущества по статье 258−3 УК Украины. В августе того же года апелляционная инстанция отменила этот приговор. В июне готовится стартовать новый судебный процесс над бразильцем, а пока журналисты обнаружили Лусварги в Киеве, в Свято-Покровском монастыре Украинской православной церкви Московского патриархата.
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