На Полтавщине полицейский два километра бегом преследовал грабителя на украденном велосипеде

Происшествия

Целая детективная история приключилась в воскресенье, 6 мая, в райцентре Лубны Полтавской области. Здесь у 10-летнего мальчика, гулявшего на новой детской площадке во дворе многоэтажки, на глазах у многочисленных свидетелей злоумышленник похитил новый спортивный велосипед марки «Comanche». На поиски вора сразу после поступления информации выдвинулись два экипажа полицейских на служебных автомобилях. Свидетели дали детальную ориентировку на молодого человека, завладевшего имуществом ребенка: был одет в шорты, футболку и белую кепку. Сообщили также, что он поехал в сторону центра. Увы, копы с ним разминулись.

— В это же время заместитель начальника отдела, начальник уголовного розыска полиции Андрей Букало вышел на обеденный перерыв и находился возле универмага, расположенного на Владимирском проспекте, — рассказала «ФАКТАМ» пресс-офицер Лубенского отдела полиции Елена Якимец. — Он знал о происшествии, и тут же обратил внимание на молодого мужчину, похожего по описаниям на вора, ехавшего по центральной магистрали города на красном детском велосипеде. На приказ «Стоять!» тот не отреагировал и нажал на педали. Заместитель начальника отдела, не раздумывая, бросился догонять подозреваемого, однако тот свернул с проспекта и потерялся между домами. Андрей Букало, однако, не прекратил поиски, и через некоторое время заметил вора в районе 1-й школы. Снова погнался за ним, но и в этот раз злоумышленник сумел замести следы. В следующий раз преследователь и преследуемый встретились через пару кварталов, рядом с магазином «Смак». Велосипедист снова попытался оторваться от погони, но запутался между гаражами, и Андрей Букало, пробежав в общей сложности приблизительно два километра, задержал грабителя. На подмогу прибыл один из экипажей оперативников, и злоумышленника доставили в райотдел.

Незадачливым вором оказался 22-летний житель дома, во дворе которого играли дети. Правоохранители открыли уголовное производство по факту грабежа.

Фото c сайта областного управления полиции