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Суд по делу экс-мэра Славянска Штепы перенесли на 1 июня
Запланированное на понедельник, 7 мая 2018 года, в Харькове судебное заседание по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы перенесли на 1 июня 2018 года.
Об этом со ссылкой на сообщение пресс-службы прокуратуры области сообщает МГ «Объектив».
«Сегодня заседание не состоялось. Причина — одна судья из коллегии находится в отпуске», — говорится в сообщении.
Сообщается, что дело Штепы в Орджоникидзевском районном суде Харькова начнут рассматривать в 14.00. Отметим, Штепу обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины и участии в террористической организации. Вместе с тем, сама Штепа свою вину не признает и заявляет о намерении снова стать мэром Славянска.
Отметим, полиция ведет розыск сына экс-мэра Славянска Нели Штепы. 34-летний Сергей разыскивается по подозрению в преступлении.
Экс-мэр Славянска Неля Штепа обвиняется по нескольким статьям Уголовного кодекса. Штепе инкриминируют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей, и создание террористической группы или организации. Рассмотрение дела Штепы неоднократно срывалось, так как коллегии судей в полном составе брали самоотвод.
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“ На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер! ”