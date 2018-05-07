Суд по делу экс-мэра Славянска Штепы перенесли на 1 июня

Политика

Запланированное на понедельник, 7 мая 2018 года, в Харькове судебное заседание по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы перенесли на 1 июня 2018 года.

Об этом со ссылкой на сообщение пресс-службы прокуратуры области сообщает МГ «Объектив».

«Сегодня заседание не состоялось. Причина — одна судья из коллегии находится в отпуске», — говорится в сообщении.

Сообщается, что дело Штепы в Орджоникидзевском районном суде Харькова начнут рассматривать в 14.00. Отметим, Штепу обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины и участии в террористической организации. Вместе с тем, сама Штепа свою вину не признает и заявляет о намерении снова стать мэром Славянска.

Отметим, полиция ведет розыск сына экс-мэра Славянска Нели Штепы. 34-летний Сергей разыскивается по подозрению в преступлении.

Экс-мэр Славянска Неля Штепа обвиняется по нескольким статьям Уголовного кодекса. Штепе инкриминируют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей, и создание террористической группы или организации. Рассмотрение дела Штепы неоднократно срывалось, так как коллегии судей в полном составе брали самоотвод.