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- 19:51 В Херсоне появилось "Солнечное дерево" для зарядки гаджетов
В Херсоне появилось "Солнечное дерево" для зарядки гаджетов
Херсонские умельцы смонтировали и ввели в эксплуатацию первую солнечную батарею, от которой жители города и его гости смогут заряжать свои смартфоны и планшеты. Об этом говорится в сообщении на сайте Херсонского городского совета.
Стоимость «Солнечного дерева» — 15 тысяч гривен, из которых 10 тысяч гривен ушли на создание «дерева», а 5 тысяч — на солнечную батарею и другое оборудование. Деньги выделены из городского бюджета как финансирование по программе развития туризма в городе Херсоне.
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«Солнечное дерево» находится на улице Суворова — главной пешеходной улице города, где отдыхают жители города и которую постоянно посещают туристы.
Место выбрано не случайно — рядом с конструкцией находятся несколько кафе, в которых ведется видеонаблюдение, что в определенной степени должно обезопасить «Солнечное дерево» от возможных посягательств воров и вандалов.
Если эксперимент получит одобрение у горожан, то мощность конструкции может быть увеличена путем добавления одной или двух «солнечных ветвей».
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Кроме того, в планах местных властей — строительство на городской набережной электронного туристического киоска, работающего на солнечной батарее — в нем туристы смогут заряжать гаджеты, а также подсоединять их к информационной системе города для получения нужных данных.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Кабмин определит на конкурсе строителя первой солнечной электростанции в зоне отчуждения.
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