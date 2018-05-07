Россиянину, напавшему на бойца АТО Вербича, объявили подозрение

Происшествия

Прокуратура сообщила о подозрении еще одному участнику нападения на бойца АТО Дмитрия Вербича. Кроме 24-летней Екатерины Лапинской, официальным подозреваемым стал 23-летний россиянин.

Процедура объявления подозрения россиянину была заочной — злоумышленник уже уехал за границу в сторону Польши.

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Как сообщает прокуратура Киева, россиянин, как и ранее Лапинская, подозревается по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное группой лиц с применением предмета, специально приспособленного и заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений). Кроме того, россиянину инкриминируется ч. 2 ст. 187 УК Украины (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц).

Подготовлено ходатайство о разрешении на привод подозреваемого в суд для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следственные действия продолжаются, устанавливаются другие участники преступной группы.

Напомним, на Дмитрия Вербича напала группа из пяти человек — троих парней и двух девушек. Один из нападавших ударил потерпевшего острым предметом в спину и применил газовый баллончик.