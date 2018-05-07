Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК

СПЕЦТЕМЫ:

Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Россиянину, напавшему на бойца АТО Вербича, объявили подозрение

20:46 7 мая 2018   57
скриншот видео с вербичем
Инф. «ФАКТОВ»

Прокуратура сообщила о подозрении еще одному участнику нападения на бойца АТО Дмитрия Вербича. Кроме 24-летней Екатерины Лапинской, официальным подозреваемым стал 23-летний россиянин.

Процедура объявления подозрения россиянину была заочной — злоумышленник уже уехал за границу в сторону Польши.

Читайте также: «Снимали на камеру»: «киборг», на которого напали с ножом в центре Киева, рассказал подробности

Как сообщает прокуратура Киева, россиянин, как и ранее Лапинская, подозревается по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное группой лиц с применением предмета, специально приспособленного и заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений). Кроме того, россиянину инкриминируется ч. 2 ст. 187 УК Украины (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц).

Подготовлено ходатайство о разрешении на привод подозреваемого в суд для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следственные действия продолжаются, устанавливаются другие участники преступной группы.

Напомним, на Дмитрия Вербича напала группа из пяти человек — троих парней и двух девушек. Один из нападавших ударил потерпевшего острым предметом в спину и применил газовый баллончик.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины