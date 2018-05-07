Захарченко собрался объединить Россию и "ДНР"

Украина

Главарь боевиков сделал очередное громкое заявление.

Захарченко выступил 7 мая на съезде общественного движения «Донецкая республика», где согнанная массовка единогласно утвердила «будущую стратегию развития «ДНР. Главарь боевиков заявил, что «Донецк берет курс на сближение с братской Россией». «Мы объединимся с Россией в союз, в единое военно-политическое, экономическое и культурное пространство», — вещал он с трибуны.

Еще Захарченко поздравил сегодня Путина со вступлением в должность президента Российской Федерации. Текст поздравления, написанного в пафосном советском стиле, цитируют сепаратистские СМИ.

О реакции Кремля ни на заявление о создании «союза» РФ и «ДНР», ни на поздравление ничего не известно.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в «ДНР» действуют новые нормы ввоза товаров.