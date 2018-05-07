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В Киеве чиновники фальсифицировали данные исследований лекарств, — Фискальная служба

21:14 7 мая 2018   16
ДФС в Киеве выявила факты фальсификации клинических исследований лекарств
Инф. «ФАКТОВ»

Сотрудники налоговой полиции Главного управления Государственной фискальной службы (ГФС) в Киеве выявили факты фальсификации клинических исследований лекарственных средств в течение 2016−2018 годов.

Об этом сообщил на своей странице в сети Facebook заместитель председателя ДФС Сергей Билан.

Установлено, что в течение 2016−2018 годов должностные лица госпредприятия, осуществляющие государственную регистрацию лекарств в Украине, создавали фиктивные предприятия, реквизиты которых использовались при заполнении протоколов клинических исследований, которые составляли основу регистрационных досье, на базе которых и осуществлялась государственная регистрация лекарственных средств.

«При этом на банковские счета фиктивных фирм поступали денежные средства иностранных компаний — производителей лекарств, которые затем переводились в наличные и присваивались», — сообщил С. Билан.

Он также сообщил, что начато уголовное производство по факту нарушения установленного порядка доклинического изучения клинических испытаний и госрегистрации лекарственных средств.

Уполномоченным государственным органом в сфере доклинического изучения, клинических исследований и государственной регистрации лекарственных средств является госпредприятие «Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины».

Напомним, в ходе совместной спецоперации следователи столичного главка Нацполиции, работники СБУ и прокуратуры Киева предотвратили незаконную деятельность общества, перегонявшего технический кислород в баллоны, предназначенные для поставок в медучреждения.

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