Общество

В Донецкой и Луганской областях ограничен въезд в ряд населенных пунктов (список)

«В связи с проведением мероприятий оперативной подготовки воинских частей и подразделений, привлеченных для проведения Операции объединенных сил на Донбассе, в период с 6 по 11 мая 2018 года будет временно ограничено движение гражданского автотранспорта и перемещение лиц в Донецкой и Луганской областях. А именно в следующих населенных пунктах.

В Донецкой области: в городах Константиновка, Мирноград, Покровск, Новогродовка и селах Степановка, Яблоновка, Новотроицкое, Желанное, Очеретино, Орловка.

В Луганской области: селах Михайловка и Софиевка", — сообщили в штабе Операции объединенных сил.

Штаб ООС довел данные сведения до облгосадминистраций, с тем чтобы жителей своевременно предупредили об изменениях.

«Режим временных ограничений не коснется работы муниципального и коммунального транспорт, а также передвижения жителей указанных населенных пунктов с местной регистрацией. На данный срок в указанные населенные пункты будет ограничен въезд граждан с регистрацией в других населенных пунктах. Иногородним же, для получения разрешения на въезд в указанные населенные пункты в данный период времени, необходимо будет обратиться в местные военно-гражданские администрации и указать причину посещение данных населенных пунктов в это время», — прокомментировал «ФАКТАМ» руководитель пресс-службы штаба ООС Юзеф Венскович.

В пресс-службе Донецкой облгосадминистрации, с электронного адреса которой сегодня, 7 мая в 17.16, было получено это сообщение штаба ООС, пока не смогли рассказать «ФАКТАМ» о процедуре выдачи таких разрешений.