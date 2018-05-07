- 21:16 В Донецкой и Луганской областях ограничен въезд в ряд населенных пунктов (список)
- 21:14 Фискалы выявили в Киеве факты фальсификации клинических исследований лекарств
- 21:12 Воевавшего за "ДНР" бразильца Лусварги взяли под стражу
- 20:59 "Дело Труханова": детективы НАБУ провели серию новых обысков в Одессе
- 20:55 Захарченко собрался объединить Россию и "ДНР"
- 20:46 Россиянину, напавшему на бойца АТО Вербича, объявили подозрение
- 20:34 Медведев назвал состав нового правительства России
- 20:25 Украинская компания попала в международный скандал с рефератами
- 20:21 Одного из руководителей ГМС заподозрили в продаже украинских паспортов иностранцам
- 19:51 В Херсоне появилось "Солнечное дерево" для зарядки гаджетов
В Донецкой и Луганской областях ограничен въезд в ряд населенных пунктов (список)
«В связи с проведением мероприятий оперативной подготовки воинских частей и подразделений, привлеченных для проведения Операции объединенных сил на Донбассе, в период с 6 по 11 мая 2018 года будет временно ограничено движение гражданского автотранспорта и перемещение лиц в Донецкой и Луганской областях. А именно в следующих населенных пунктах.
В Донецкой области: в городах Константиновка, Мирноград, Покровск, Новогродовка и селах Степановка, Яблоновка, Новотроицкое, Желанное, Очеретино, Орловка.
В Луганской области: селах Михайловка и Софиевка", — сообщили в штабе Операции объединенных сил.
Штаб ООС довел данные сведения до облгосадминистраций, с тем чтобы жителей своевременно предупредили об изменениях.
«Режим временных ограничений не коснется работы муниципального и коммунального транспорт, а также передвижения жителей указанных населенных пунктов с местной регистрацией. На данный срок в указанные населенные пункты будет ограничен въезд граждан с регистрацией в других населенных пунктах. Иногородним же, для получения разрешения на въезд в указанные населенные пункты в данный период времени, необходимо будет обратиться в местные военно-гражданские администрации и указать причину посещение данных населенных пунктов в это время», — прокомментировал «ФАКТАМ» руководитель пресс-службы штаба ООС Юзеф Венскович.
В пресс-службе Донецкой облгосадминистрации, с электронного адреса которой сегодня, 7 мая в 17.16, было получено это сообщение штаба ООС, пока не смогли рассказать «ФАКТАМ» о процедуре выдачи таких разрешений.
влажность:
давление:
ветер:
“ – Мама, купи собачку. – Нет! – Ну купи... – Я же тебе сказала: продай ее кому-нибудь другому.”