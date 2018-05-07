«Биткойновый» грабеж в Одессе: виновный предстанет перед судом

Происшествия

— Одесская местная прокуратура № 2 направила в суд обвинительный акт в отношении подозреваемого в разбойном нападении (ч. 4 ст. 187 УК Украины), — сообщили в прокуратуре. — В январе злоумышленник, гражданин Украины, арендовал на короткий срок квартиру по улице Генерала Петрова в Одессе и договорился о встрече с потенциальным клиентом для купли-продажи электронной валюты.

Читайте также: Загадочная смерть: столичный криптовалютчик задушил сам себя в собственном Lexus

Будущий покупатель, ничего не подозревая, пришел на переговоры. Злоумышленник вместе с сообщниками избили мужчину, и похитили мобильный телефон, ювелирные изделия и деньги. Всего — на 1,5 миллиона гривен.

По ходатайству прокуратуры подозреваемый взят под стражу без права на внесение залога.

Читайте также: Вскоре криптовалюта станет единственным платежным средством?

— Основная часть ущерба — более 1 миллиона гривен — причиненного потерпевшему, — наличные средства, которые он имел при себе для приобретения электронных денег (криптовалюты), — дополнили в региональном главке Нацполиции. — В настоящее время принимаются меры для задержания еще двух участников разбойного нападения.

Ранее в Нацбанке объяснили, почему криптовалюты не подпадают ни под одно ныне действующее валютное законодательство.