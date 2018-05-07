Украина

Два областных центра Украины превратились в Венецию (фото, видео)

В Черкассах прошли мощные грозовые дожди с градом. Видеозаписи бури местные жители выкладывали на свои страницы в соцсетях.

Сильный ливень с крупным градом накрыл областной центр в понедельник, 7 мая, вечером. Местные жители снимали на видео, как землю покрыл слой крупного града. Отмечается, что раскаты грома были такими сильными, что некоторые принимали их за взрывы.

Улицы города стали непроходимыми для пешеходов и непроезжими для автомобилей.