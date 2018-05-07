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Два областных центра Украины превратились в Венецию (фото, видео)
В Черкассах прошли мощные грозовые дожди с градом. Видеозаписи бури местные жители выкладывали на свои страницы в соцсетях.
Сильный ливень с крупным градом накрыл областной центр в понедельник, 7 мая, вечером. Местные жители снимали на видео, как землю покрыл слой крупного града. Отмечается, что раскаты грома были такими сильными, что некоторые принимали их за взрывы.
Улицы города стали непроходимыми для пешеходов и непроезжими для автомобилей.
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“ Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать. ”