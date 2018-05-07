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Украина

Два областных центра Украины превратились в Венецию (фото, видео)

22:13 7 мая 2018   315
Два областных центра Украины превратились в Венецию (фото, видео)
Инф. «ФАКТОВ»

В Черкассах прошли мощные грозовые дожди с градом. Видеозаписи бури местные жители выкладывали на свои страницы в соцсетях.

Сильный ливень с крупным градом накрыл областной центр в понедельник, 7 мая, вечером. Местные жители снимали на видео, как землю покрыл слой крупного града. Отмечается, что раскаты грома были такими сильными, что некоторые принимали их за взрывы.

Улицы города стали непроходимыми для пешеходов и непроезжими для автомобилей.

Между тем в Симферополе ливень с грозой стал причиной подтопления тротуаров и автомобильных дорог.

Улица Севастопольская, Глинки, Киевская в районе Московского кольца, Гурзуфская ушли под воду.

«Воды по щиколотку, передвигаться очень трудно», — возмущаются горожане в соцсетях.

От обрушившийся стихии страдают и симферопольские автолюбители.

«По улице Гурзуфской очень тяжело проехать — глохнут машины», — отмечают водители.

Нашлись и такие водители, которые потеряли автомобильные номера. «Потерял автомобильный номер в симферопольских реках», — рассказал автолюбитель.

До конца дня 7 мая в столице Крыма ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 17−22 м/с.

По данным синоптиков, дождливо в Симферополе будет всю неделю. При этом дневная температура воздуха опустится до +20°С.

«Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением низменных участков местности, нарушением работы ливневых систем, ограничениями при проведении аварийно-восстановительных работ, повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, нарушениями в системе ЖКХ, обрушением слабоукрепленных конструкций и ветхих строений», — сообщили в так называемом «МЧС» Крыма.

Напомним, 7 мая синоптики спрогнозировали погоду на ближайшие дни.

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