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В Черноморске задержали украинского военнослужащего-дезертира, оставшегося в оккупированном Крыму
Оперативники главка Нацполиции в Автономной Республике Крым и Севастополе совместно с сотрудниками отдела пограничной службы «Черноморск» задержали бывшего украинского военнослужащего, оставшегося после оккупации в Крыму и получившего гражданство РФ.
Как сообщили в полицейском главке, злоумышленник задержан и снят с судна «LKM Europe», на основании подозрения в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 408 (дезертирство) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит лишение свободы на срок от пяти до 10 лет.
«Задержанный проходил военную службу в АР Крым и Севастополе, но после аннексии полуострова не явился на материковую часть Украины для прохождения дальнейшей службы. Он находился в розыске», — пояснили в главке.
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В прокуратуре уточнили, что подозреваемый — бывший рулевой-сигнальщик учебного катера Академии Военно-морских сил имени Нахимова.
«Он служил по контракту, — сообщили в прокуратуре. — В начале апреля 2014 года военнослужащий Вооруженных Сил Украины в воинском звании „матрос“, нарушил уставные требования и приказы высшего руководства. Так, с целью вовсе уклониться от службы, не явился по месту пребывания, после перевода вуза в Военную академию в Одессе, в связи с временной оккупацией полуострова Крым».
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По сути, матрос дезертировал, а затем получил гражданство РФ.
По ходатайству военной прокуратуры, Приморский районный суд Одессы избрал матросу воинской службы по контракту меру пресечения в виде 60 суток содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 308 тысяч гривен.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что воевавшего за «ДНР» бразильца Лусварги взяли под стражу.
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