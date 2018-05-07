Горсовет Изюма выставил на аукцион памятник Ленину

Украина

Управление жилищно-коммунального хозяйства Изюмского городского совета в Харьковской области решило продать на аукционе памятник Ленину, демонтированный в 2014 году. Информация о лоте опубликована в системе публичных закупок «ProZorro.Продажи», пишет агентство Росбалт.

Согласно обнародованным сведениям, скульптура памятника пустотелая, отлита из бронзы творческим объединением «Художник» г. Киев". Высота памятника — 3,75 м, ориентировочный вес — 1,5 тыс. кг, при этом какие-либо надписи на нем отсутствуют.

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Начальная цена лота установлена на уровне 522,5 тыс. гривен (почти $ 20 тыc.), минимальный шаг повышения цены — 1% или 5,2 тыс. гривен. Продается этот памятник впервые. Торги запланированы на 17 мая, до этого периода принимаются ценовые предложения.

На месте памятника Ленину будет размещена оригинальная клумба.

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Ранее сообщалось, что по состоянию на 1 января 2017 года на территории Харьковской области в рамках закона о декоммунизации демонтировали 256 советских памятников, в том числе, 155 — Ленину, и это лучший результат в стране. Значительная часть памятников снесено по инициативе активистов, которые «не ждали решения властей». На сегодня, по данным Института национальной памяти, на сегодня памятники Ленину остались только на оккупированной территории Донбасса.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Украинский институт национальной памяти назвал памятники, которые нужно демонтировать в Одессе и Киеве.