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В Сирии разбился российский вертолет Ка-52 "Аллигатор"
В Сирии разбился российский боевой вертолет Ка-52, оба пилота погибли. Об этом заявили в Минобороны России, передает РИА Новости.
Оба летчика погибли, их тела найдены и доставлены на аэродром.
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«По предварительной информации, причиной инцидента могла стать техническая неисправность»,— говорится в заявлении оборонного ведомства.
В агентстве напоминают, что Ка-52 «Аллигатор» разработан в начале 1990-х годов в ОКБ имени Камова. Вертолет предназначен для уничтожения бронированных и небронированных воздушных и наземных целей, живой силы противника, а также огневой поддержки десанта и патрулирования военных колонн. 6 февраля стало известно о планах российского Минобороны на 2018 год закупить 114 таких машин.
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Машина оборудована устройствами снижения заметности, системой радиоэлектронной защиты, средствами активного противодействия и катапультно-амортизационной установкой.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 3 мая в Сирии потерпел крушение истребитель Су-30СМ Воздушно-космических сил (ВКС) России. Пилоты погибли, пытаясь вернуть контроль над боевой машиной. По предварительной информации, причиной авиакатастрофы могло стать попадание в двигатель птицы.
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