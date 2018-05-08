В Сирии разбился российский вертолет Ка-52 "Аллигатор"

Мир

В Сирии разбился российский боевой вертолет Ка-52, оба пилота погибли. Об этом заявили в Минобороны России, передает РИА Новости.

Оба летчика погибли, их тела найдены и доставлены на аэродром.

Читайте также: В Томской области разбился вертолет, перевозивший женщину, которая подожгла свой дом

«По предварительной информации, причиной инцидента могла стать техническая неисправность»,— говорится в заявлении оборонного ведомства.

В агентстве напоминают, что Ка-52 «Аллигатор» разработан в начале 1990-х годов в ОКБ имени Камова. Вертолет предназначен для уничтожения бронированных и небронированных воздушных и наземных целей, живой силы противника, а также огневой поддержки десанта и патрулирования военных колонн. 6 февраля стало известно о планах российского Минобороны на 2018 год закупить 114 таких машин.

Читайте также: В Тамбовской области разбился вертолет

Машина оборудована устройствами снижения заметности, системой радиоэлектронной защиты, средствами активного противодействия и катапультно-амортизационной установкой.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 3 мая в Сирии потерпел крушение истребитель Су-30СМ Воздушно-космических сил (ВКС) России. Пилоты погибли, пытаясь вернуть контроль над боевой машиной. По предварительной информации, причиной авиакатастрофы могло стать попадание в двигатель птицы.