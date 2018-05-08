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В сети гипермаркетов пояснили причину появления на прилавках гречки из "ЛНР"
В одном из киевских гипермаркетов «Ашан» покупатели нашли гречку с оккупированной территории Луганской области. Соответствующий снимок обнародовал Станислав Краснов на своей странице в Facebook, делавший покупку в районе Позняки, говорится в сюжете ТСН.
«Купили вчера в Ашане гречку, дома присмотрелись к производителю и были в шоке — производитель расположен в Алчевске, оккупированном с 2014 года. Ошибки никакой нет, фирма-производитель на своем сайте указывает тот же адрес! И соответственно платит налоги оккупантам. Получается, что вчера мы заплатили деньги за убийство наших ребят на войне»,— написал он.
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На этикетке был указан поставщик ДП «Украгротрейд» с адресом регистрации: Луганская область, город Алчевск, ул. Декабристов, 27А. Отмечается, что на сайте фирмы был указан тот же адрес.
На сайте фирмы действительно указан тот же адрес. Как было выяснено журналистами, в 2014 году предприятие было захвачено представителями незаконных вооруженных формирований. По словам владельца предприятия, который сейчас проживает на подконтрольной Украине территории, из-за захвата компании было открыто уголовное производство.
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В свою очередь объяснили ситуацию и в пресс-службе сети гипермаркетов «Ашан». При этом сослались на «техническую аномалию» при печати этикетки.
«Во время перезагрузки программы, которая формирует этикетки, произошел сбой и подтянулись данные из архива. Компания „Ашан“ работает согласно действующему законодательству, данная ситуация является технической аномалией»,— заверили в отделе коммуникаций компании.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в «ДНР» объявили блокаду украинским товарам.
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