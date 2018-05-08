Мир

В Германии столкнулись два поезда: есть погибшие и раненные

В немецком городе Айхах, расположенном в Баварии, произошло столкновение товарного и пассажирского поездов. Железнодорожная авария унесла две жизни, около десяти человек получили травмы, пишет издание Focus Online.

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ЧП произошло около 21:00 по местному времени (22:00 по Киеву) вблизи вокзала. По данным полицейских, состояние двоих из пострадавших оценивается как тяжелое.

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Подробности происшествия устанавливаются.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Германии «лоб в лоб» столкнулись 2 поезда метро, пострадали 35 человек.