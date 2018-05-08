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Волкер объяснил, почему нужно усиливать санкции против России
Санкции против России следует усиливать, заявил спецпосланник Госдепартамента США по Украине Курт Волкер. Об этом пишет РИА Новости.
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«С моей точки зрения санкции — это важный инструмент, к которому нужно все больше добавлений, потому что, если они статичны, к ним привыкнут, а если думают, что они будут сняты, тогда их переждут», — сказал Волкер, обсуждая четырехлетнюю годовщину введения санкций США и ЕС против России.
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Напомним, что 16 апреля Волкер в интервью итальянской газете La Stampa призвал страны ЕС ужесточить санкции против России вслед за Соединёнными Штатами.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», США и ЕС ввели против России санкции в 2014 году из-за оккупации этой страной украинского Крыма и развязывания военных действий на востоке страны. РФ в ответ попыталась ввести собственные контрсанкции.
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