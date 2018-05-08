Ученые объяснили, почему некоторым парам лучше не спать вместе

Здоровье

Научные специалисты рекомендуют некоторым парам спать в отдельных постелях: по их словам, между партнерами может существовать не только сексуальная несовместимость, но и «сонная» несовместимость. В частности, об этом заявила эксперт-сомнолог Университета Лидса, давно изучающая данную проблему профессор Нерина Рамлахан.

«Иногда сон в одной кровати портит сексуальную жизнь партнеров. Многие проблемы со сном могут быть вызваны делением вашей кровати с человеком, с которым вы «несовместимы во сне», — сказала Рамлахан.

Эксперт пояснила, что чуткость и чувствительность к внешним раздражителям являются сугубо индивидуальными факторами, которые имеют прямое отношение к данной проблеме, пишет Медикфорум.

Если два человека в паре по-разному реагируют на шум и другие воздействия во сне, то скорее всего у них имеется несовместимость по сну и спать в этом случае лучше раздельно.

«Есть два типа спящих людей. „Чувствительный“ тип просыпается при малейшем шуме: такие люди не могут спать с партнерами и нуждаются в отдельной кровати. Но также существуют люди, которые легко засыпают и дальше могут спать в любое время и в любом месте», — рассказала эксперт в области сна.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ученые установили длительность идеального секса для женщин.