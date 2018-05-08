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Названа сумма, которую США выделят на укрепление обороноспособности Украины в 2019 году
В проекте оборонного бюджета США на 2019 год предложено выделить 250 миллионов долларов на помощь Украине в сфере безопасности. Проект бюджета представил Комитет по вопросам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США, сообщило посольство Украины в США в Facebook.
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«Комитет по вопросам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США представил проект закона о „Бюджете США на 2019 г. на нужды национальной обороны“. Сумма средств, которую предлагается выделить для помощи Украине в сфере безопасности, в том числе летальных видов вооружений, определена в 250 млн долларов», — сказано в сообщении.
Также в посольстве обращают внимание, что указанная сумма на 100 млн долларов больше, чем Комитет предлагал предоставить в текущем бюджетном году.
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«50 млн долларов из указанной суммы предлагается направить исключительно для предоставления летального оружия оборонительного характера»,— уточняют в дипломатическом ведомстве.
Согласно существующим процедурам, законопроект должен быть согласован с версией, которая будет подготовлена Сенатом и утвержден обеими палатами Конгресса перед представлением на подпись президенту США.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент США Дональд Трамп в марте подписал бюджет до 30 сентября 2018 года, когда заканчивается текущий финансовый год. По данным посольства Украины в Вашингтоне, в нем увеличены расходы на поддержку Киева. В частности, общий объем помощи предусмотрен в объеме 620,7 миллиона долларов, включая 200 миллионов — на военно-техническую помощь.
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