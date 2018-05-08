Проект Neptune: в Британии создана первая электронная субмарина

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Специалисты британской компании Aston Martin совместно с американским производителем подлодок Triton разработали проект первой электронной субмарины. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте производителя.

Новая разработка получила название Aston Martin Project Neptune. Субмарина рассчитана на три человека, ее вес составляет 4 тонны.

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Максимальная скорость, которую развивает подлодка — 9,3 км/час, а максимальная глубина погружения — полкилометра. Аккумуляторной батареи хватает на 12 часов работы под водой.

Стоитмость первой серийной электросубмарины — 3,3 миллиона долларов. При этом отмечается, что эти подлодки будут выпущены лимитированной серией.

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Как ранее сообщали «ФАКТЫ», США намерены консолидировать усилия по разработке гиперзвукового оружия.