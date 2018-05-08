В Беларуси боевик "ЛНР" получил 2 года колонии общего режима

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В Беларуси Могилевский областной суд приговорил к двум годам колонии общего режима гражданина страны, который воевал на стороне боевиков так называемой «Луганской народной республики» («ЛНР») на Донбассе. Об этом сообщается на сайте Верховного суда Беларуси.

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«Суд установил, что Я., являясь гражданином Республики Беларусь, с 14.04.2016 года по 18.12.2017 неоднократно въезжал через пограничный пункт пропуска «Новошахтинск Авто» Российской Федерации на территорию самопровозглашенной «Луганской народной республики»,— говорится в сообщении.

Также отмечается, что в «ЛНР» задержанный был зачислен в качестве военнослужащего в вооруженное формирование.

«Обвиняемый Я. участвовал в вооруженном конфликте с Вооруженными Силами Украины: оборудовал боевые позиции, проводил обстрелы позиций ВСУ…, выбывал в составе расчета на линию разграничения противоборствующих сторон для корректировки и ведения огня по позициям противника, вел огонь по указанным позициям… На основании ч.1 ст.361−3 УК Республики Беларусь обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима», — говорится в решении суда.

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Отмечается, что пока приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном порядке.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», воевавшего за «ДНР» бразильца Лусварги взяли под стражу.