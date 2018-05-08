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В Беларуси боевик "ЛНР" получил 2 года колонии общего режима
В Беларуси Могилевский областной суд приговорил к двум годам колонии общего режима гражданина страны, который воевал на стороне боевиков так называемой «Луганской народной республики» («ЛНР») на Донбассе. Об этом сообщается на сайте Верховного суда Беларуси.
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«Суд установил, что Я., являясь гражданином Республики Беларусь,
Также отмечается, что в «ЛНР» задержанный был зачислен в качестве военнослужащего в вооруженное формирование.
«Обвиняемый Я. участвовал в вооруженном конфликте с Вооруженными Силами Украины: оборудовал боевые позиции, проводил обстрелы позиций ВСУ…, выбывал в составе расчета на линию разграничения противоборствующих сторон для корректировки и ведения огня по позициям противника, вел огонь по указанным позициям… На основании ч.1 ст.361−3 УК Республики Беларусь обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима», — говорится в решении суда.
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Отмечается, что пока приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном порядке.
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