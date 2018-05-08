Мир

В ЕС обсудят новые санкции против России из-за "выборов" в Крыму

Постоянные представители 28 стран-членов Евросоюза (Coreper), которые ранее приняли решение по индивидуальным санкциям против России, 8 мая рассмотрят новый пакет санкций в отношении этой страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на анонс предстоящей встречи.

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«Coreper рассмотрит включение новых позиций в список ограничительных мер в связи с проведением выборов президента России на территории Крыма и Севастополя»,— говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае успешного согласования решение затем должно быть официально и единогласно одобрено Советом ЕС.

«Ограничительные меры в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины — новые списки», — говорится в 46-м пункте предварительной повестки.

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Комитет постпредов стран ЕС является основным подготовительным органом Совета ЕС. Все вопросы, которые должны быть включены в повестку дня Совета, как правило, сначала обсуждаются в рамках комитета постпредов, но окончательные решения на нем не принимаются.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что страны ЕС могут расширить санкционный список в связи с проведением выборов в Крыму.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», санкции против РФ были введены США и ЕС из-за оккупации этой страной украинского Крыма и началом военных действий на Донбассе. В середине декабря ЕС продлил санкции против РФ. Президент Украины Петр Порошенко уже поблагодарил канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, а также всех партнеров в «нормандском формате» и друзей Украины в ЕС «за решительную поддержку Украины и несокрушимое единство и солидарность перед агрессором».