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В РФ признали, что американцы таки высаживались на Луне
Исследования лунного грунта на новосибирском источнике синхротронного излучения подтверждают, что американские астронавты действительно высаживались на Луне.
Как сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на издание Сибирского отделения РАН «Наука в Сибири», синхротронное излучение применялось для сравнения лунного грунта, доставленного на землю советскими автоматическими станциями и астронавтами США.
«Анализ показал почти полную идентичность состава тех и других образцов. Это отвергает сегодняшние инсинуации о том, что американцы не высаживались на Луне», — заявил академик РАН, директор Сибирского центра синхротронного и терагерцового излучения Геннадий Кулипанов.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», NASA успешно завершила испытания ядерного реактора для колонизации Луны и Марса.
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