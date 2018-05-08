Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК

СПЕЦТЕМЫ:

Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

В РФ признали, что американцы таки высаживались на Луне

7:03 8 мая 2018   143
В РФ признали, что американцы таки высаживались на Луне
Инф. «ФАКТОВ»

Исследования лунного грунта на новосибирском источнике синхротронного излучения подтверждают, что американские астронавты действительно высаживались на Луне.

Как сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на издание Сибирского отделения РАН «Наука в Сибири», синхротронное излучение применялось для сравнения лунного грунта, доставленного на землю советскими автоматическими станциями и астронавтами США.

«Анализ показал почти полную идентичность состава тех и других образцов. Это отвергает сегодняшние инсинуации о том, что американцы не высаживались на Луне», — заявил академик РАН, директор Сибирского центра синхротронного и терагерцового излучения Геннадий Кулипанов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», NASA успешно завершила испытания ядерного реактора для колонизации Луны и Марса.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

С нашей медициной любая мать, вырастившая двоих, а то и троих детей, может автоматически получить диплом педиатра.

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины