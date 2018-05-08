Мир

В РФ признали, что американцы таки высаживались на Луне

Исследования лунного грунта на новосибирском источнике синхротронного излучения подтверждают, что американские астронавты действительно высаживались на Луне.

Как сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на издание Сибирского отделения РАН «Наука в Сибири», синхротронное излучение применялось для сравнения лунного грунта, доставленного на землю советскими автоматическими станциями и астронавтами США.

«Анализ показал почти полную идентичность состава тех и других образцов. Это отвергает сегодняшние инсинуации о том, что американцы не высаживались на Луне», — заявил академик РАН, директор Сибирского центра синхротронного и терагерцового излучения Геннадий Кулипанов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», NASA успешно завершила испытания ядерного реактора для колонизации Луны и Марса.