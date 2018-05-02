8 мая 2018

Я не знаю, друзья мои, помнит ли кто-нибудь из вас старую-старую песню в исполнении замечательной Валентины Толкуновой. Песни, в которой рефреном звучат слова ''Мой милый, если б не было войны…'' Я в конце этого комментария попытаюсь ''подстегнуть'' к тексту гиперссылку, по которой вы сможете посмотреть исполнение этой песни. Найдите две с половиной минуты. Досмотрите до конца. Это ведь о нас с вами, о сегодняшних. О нас и о нашей стране. И о нашей нынешней войне.

Нам ведь раньше всегда казалось, что все эти фильмы и песни о войнах — о Гражданской войне, о Великой Отечественной, о Второй мировой — это все не о нас. О наших дедах-прадедах, о наших родителях, о наших знакомых фронтовиках, которые тогда еще были живы и у которых буквально через каждое слово так или иначе звучало сравнение с четырьмя военными годами, пережитыми ими в начале 1940-х годов, да так крепко врезавшимися в их память, так круто изменившими всю их жизни и так необратимо поломавшими судьбы миллионов людей, что не думать об этом, ни говорить об этом постоянно они уже не могли никогда. Никогда больше.

Наша нынешняя война уже по времени ''пережила'' войну прошлую. Наша нынешняя война уже оборвала жизни больше 10 тысяч наших сограждан, перекалечила судьбы сотен тысяч и сделала скитальцами несколько миллионов. Никто никогда прежде (еще совсем недавно!) и подумать бы не мог, что два народа, потерявшие в прошлой войне миллионы своих граждан, в войне нынешней — по чьей-то злой воле, решившей снова подчинить себе чужие земли и чужие страны — теперь будут стрелять друг в друга. Одни — глядя врагу в глаза, потому что свою землю отстаивают в бою. Другие — глаза позорно отворачивая, потому что у завоевателей глазки всегда разбегаются. На чужое ведь…

И все равно когда-нибудь и эта война закончится. Закончится, как все другие войны обычно заканчиваются — поражением агрессора и трудным многолетним возвращением к мирной жизни освободителей своей страны. Так было прежде, так будет и сейчас.

И нам придется жить бок о бок с соседней страной многие десятки или сотни лет. Никто ничего нового тут придумать не сможет. Так после кровопролитных войн живут бок о бок французы и немцы, австрийцы и венгры, испанцы и португальцы… Мы обречены в будущем жить рядом и мирно. И ничего не поделаешь. И с этим не просто нужно будет смириться. К этому нужно будет даже стремиться, забыв и простив то, что народы разделяло раньше. Или не так — не забыв, но простив то, без чего мирное сосуществование будет невозможным. Как невозможной и неприемлемой кажется сейчас даже сама мысль об этом. Другие народы это уже проходили. И Украина тоже проходила это. И не раз. И в отношениях с Польшей. И в отношениях с Германией…

Сегодня весь мир отмечает День памяти и примирения. В память о погибших во Второй мировой войне… Но разве в память о зверски убитых и замученных миллионах людей можно примириться?! Ответьте мне кто-нибудь. Наверное, все-таки можно… Если не только в память о погибших, а еще и с думой о миллионах ныне живущих и миллионах еще не родившихся. Наверное, можно. Или даже нужно…

Ангел мира. Пусть над всеми нами в эти дни воспарит ангел мира. Мира, без которого будущее просто невозможно. Вообще невозможно. Ни под каким соусом… У кого сейчас не получается принять это сердцем, попробуйте понять это умом. Другого пути человечество еще не придумало.

Сегодняшним нашим именинникам — по старой уже традиции — добра и счастья. Всем нам, и каждому из нас, и нашей многострадальной стране — мира и процветания