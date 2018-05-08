- 8:32 Букмекеры назвали фаворитов первого полуфинала «Евровидения-2018»
- 8:28 Убийство внучки Моргана Фримена, скончавшейся от 25 ножевых ран, признано непредумышленным
- 8:05 Синоптик спрогнозировала погоду на 8 и 9 мая
- 8:00 Лучший соус к шашлыку: рецепт создателя хитов
- 7:56 У Тома Круза роман с Джейн Фондой?
- 7:35 Небесные тела: Джордж и Амаль Клуни покорили Нью-Йорк
- 7:30 Фронтовые сводки: потери у боевиков и двое раненых бойцов ВСУ
- 7:18 На "Интере" заявили о присвоении улицам в Украине "имен фашистских преступников"
- 7:03 В РФ признали, что американцы таки высаживались на Луне
- 6:56 Баффет назвал биткоин "крысиным ядом в квадрате"
Фронтовые сводки: потери у боевиков и двое раненых бойцов ВСУ
Как сообщают в штабе Объединенных сил, за минувшие сутки ситуация в районе проведения операции оставалась напряженной. Российско-оккупационные войска продолжают грубо нарушать Минские договоренности, боевые действия продолжались по всей линии разграничения.
Противник 15 раз применял запрещенное вооружение. В районах населенных пунктов Крымское, Попасная, Новотошковское, Луганское, Авдеевка, Широкино подразделения Объединенных сил вели активную оборону, подавляли огневые средства противника и не допустили продвижения оккупационных войск в глубь нашей территории.
Читайте также: В СБУ назвали генерала, руководившего обстрелом Мариуполя
Российско-оккупационные войска продолжают вести огонь из 122 мм артиллерии по населенному пункту Зайцево. Грубо нарушая нормы Международного гуманитарного права, боевики разрушают жилые дома. Только в течение прошлого дня в Зайцево зафиксировано 27 разрывов орудийных снарядов.
Во время боевых действий ранены двое украинских бойцов, им оказана квалифицированная медицинская помощь.
По данным разведки, у противника есть потери — один боевик уничтожен, пятеро ранены.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Беларуси боевик «ЛНР» получил 2 года колонии общего режима.
влажность:
давление:
ветер:
“ Мы часто говорим: «Будет что в старости вспомнить!» А в старости... опа — склероз! ”