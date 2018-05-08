Украина

Фронтовые сводки: потери у боевиков и двое раненых бойцов ВСУ

Как сообщают в штабе Объединенных сил, за минувшие сутки ситуация в районе проведения операции оставалась напряженной. Российско-оккупационные войска продолжают грубо нарушать Минские договоренности, боевые действия продолжались по всей линии разграничения.

Противник 15 раз применял запрещенное вооружение. В районах населенных пунктов Крымское, Попасная, Новотошковское, Луганское, Авдеевка, Широкино подразделения Объединенных сил вели активную оборону, подавляли огневые средства противника и не допустили продвижения оккупационных войск в глубь нашей территории.

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Российско-оккупационные войска продолжают вести огонь из 122 мм артиллерии по населенному пункту Зайцево. Грубо нарушая нормы Международного гуманитарного права, боевики разрушают жилые дома. Только в течение прошлого дня в Зайцево зафиксировано 27 разрывов орудийных снарядов.

Во время боевых действий ранены двое украинских бойцов, им оказана квалифицированная медицинская помощь.

По данным разведки, у противника есть потери — один боевик уничтожен, пятеро ранены.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Беларуси боевик «ЛНР» получил 2 года колонии общего режима.