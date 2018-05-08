Украина

Синоптик спрогнозировала погоду на 8 и 9 мая

По прогнозам синоптика Натальи Диденко, во вторник, 8 мая, и среду, 9 мая, погода в Украине будет неустойчивой, с периодическими грозовыми дождями.

«Наименьшая вероятность дождей — на востоке страны. Температура воздуха 8 мая + 24 + 28 градусов», — прогнозирует Наталья Диденко.

По ее словам, 8 мая вдоль линии Сумы-Кривой Рог-Николаев-Одесса ожидается более прохладная погода — от + 19 до + 24 градусов.

«Интересной будет температурная картина 9 мая: везде + 25 + 29 градусов, на юге и в Прикарпатье — до + 16 + 23 градусов», — сообщает синоптик.

8 мая в Киеве днем — без существенных осадков, вечером — дождь, гроза. А 9 мая дожди с грозами будут «ходить кругами» вокруг столицы — серьезные ливни в Киеве не ожидаются. Температура воздуха + 25 + 28 градусов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», два областных центра Украины превратились в Венецию.

