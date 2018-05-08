Убийство внучки Моргана Фримена, скончавшейся от 25 ножевых ран, признано непредумышленным

Шоу-бизнес

Бывший бойфренд внучки знаменитого актера Моргана Фримена признан виновным в ее убийстве судом Манхэттена. Решение приняла судья Эллен Байбен. 33-летнему Ламару Дэвенпорту грозит до 25 лет тюремного заключения. Приговор будет вынесен позже.

Суд счел Ламара виновным в непредумышленном убийстве. Прокуроры настаивали на том, что оно было умышленным.

Преступление было совершено в 2015 году. Ламар напал на свою 33-летнюю подругу Идену Хайнс возле их дома в Нью-Йорке, нанеся ей 25 ножевых ранений.

Адвокат Дэвенпорта утверждал, что его клиент находился под действием наркотиков и не сознавал, что творит. Юрист привел в суд свидетеля, который дал показания, что, нанося удары, Ламар кричал: «Я люблю тебя! Всегда любил! Этого хочет Бог». Прокуроры настаивали на том, что Давенпорт действовал осознанно: он пришел в ярость потому, что Идена собиралась его бросить. Однако судья согласилась с доводами стороны защиты.

Суд по делу об убийстве Идены омрачился также скандалом, связанным с обвинениями, который адвокат Ламара выдвинул против Моргана Фримена. 80-летнего актера, известного по фильмам «Побег из Шоушенка», «Семь», «Счастливое число Слевина»), обвинили в сексуальной связи с Хайнс. По словам юриста, продемонстрировавшего суду текстовые сообщения, незадолго до смерти Идена рассказала Дэвенпорту, что ее дед состоял с ней «в неподобающих сексуальных отношениях».

Хайнс — не родная внучка Моргана, но он знает ее с самого ее рождения. Она — дочь его падчерицы Дины, ребенка первой жены актера Джанетт Эдэйр Брэдшоу.