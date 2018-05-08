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Букмекеры назвали фаворитов первого полуфинала «Евровидения-2018»
Букмекеры назвали фаворитов первого полуфинала «Евровидения-2018», который в этом году проходит в столице Португалии Лиссабоне.
По мнению британской букмекерской конторы William Hill, в финал выйдут Израиль, Кипр, Чехия, Эстония, Болгария, Греция, Австрия, Армения, Литва и Бельгия, сообщает Радио Свобода.
В то же время компания Unibet, центральный офис которой расположен на Мальте, считает, что у Литвы меньшие шансы попасть в финал, чем у Финляндии.
С точки зрения букмекеров, украинский певец ALEKSEEV, представляющий на конкурсе Беларусь, имеет низкие шансы на выход в финал.
Первый полуфинал «Евровидения-2018» состоится 8 мая. Украину на конкурсе представит певец Melovin с песней Under The Ladder. Он выступит во втором полуфинале 10 мая.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», стало известно, кто выступит в первом полуфинале «Евровидения-2018».
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