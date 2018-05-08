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Букмекеры назвали фаворитов первого полуфинала «Евровидения-2018»

8:32 8 мая 2018   11
Букмекеры назвали фаворитов первого полуфинала «Евровидения-2018»
Инф. «ФАКТОВ»

Букмекеры назвали фаворитов первого полуфинала «Евровидения-2018», который в этом году проходит в столице Португалии Лиссабоне.

По мнению британской букмекерской конторы William Hill, в финал выйдут Израиль, Кипр, Чехия, Эстония, Болгария, Греция, Австрия, Армения, Литва и Бельгия, сообщает Радио Свобода.

В то же время компания Unibet, центральный офис которой расположен на Мальте, считает, что у Литвы меньшие шансы попасть в финал, чем у Финляндии.

С точки зрения букмекеров, украинский певец ALEKSEEV, представляющий на конкурсе Беларусь, имеет низкие шансы на выход в финал.

Первый полуфинал «Евровидения-2018» состоится 8 мая. Украину на конкурсе представит певец Melovin с песней Under The Ladder. Он выступит во втором полуфинале 10 мая.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», стало известно, кто выступит в первом полуфинале «Евровидения-2018».

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