Шоу-бизнес

Букмекеры назвали фаворитов первого полуфинала «Евровидения-2018», который в этом году проходит в столице Португалии Лиссабоне.

По мнению британской букмекерской конторы William Hill, в финал выйдут Израиль, Кипр, Чехия, Эстония, Болгария, Греция, Австрия, Армения, Литва и Бельгия, сообщает Радио Свобода.

В то же время компания Unibet, центральный офис которой расположен на Мальте, считает, что у Литвы меньшие шансы попасть в финал, чем у Финляндии.

С точки зрения букмекеров, украинский певец ALEKSEEV, представляющий на конкурсе Беларусь, имеет низкие шансы на выход в финал.

Первый полуфинал «Евровидения-2018» состоится 8 мая. Украину на конкурсе представит певец Melovin с песней Under The Ladder. Он выступит во втором полуфинале 10 мая.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», стало известно, кто выступит в первом полуфинале «Евровидения-2018».