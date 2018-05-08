Первая леди Бразилии бросилась в воду спасать собаку (фото)

Мир

Первая леди Бразилии, бывшая модель Марсела Темер (в девичестве — Тедески) гуляла с сыном в саду возле президентского дворца. Внезапно она увидела в озере, расположенном на территории резиденции, своего пса породы Джек-Рассел-терьер по кличке Пиколи. Собака была напугана и барахталась в воде, тщетно пытаясь добраться до берега. 34-летняя Марсела, не раздумывая, прямо в одежде бросилась в озеро.

Как сообщает BBC, сотрудника службы безопасности, который не стал помогать псу, уволили.

В семье 77-летнего президента Бразилии Мишела Темера живут две собаки: помимо Пиколи имеется еще золотистый ретривер Тор.

Марсела — вторая жена политика. Они поженились в 2003 году.