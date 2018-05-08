- 10:10 Италия не желает допускать Украину к расследованию дела нацгвардейца Маркива
- 9:59 После «дырки от джинсов в продажу поступило пол-пиджака за 1450 долларов
- 9:54 Стрелков жестко высмеял "покорителя Лондона" Захарченко
- 9:51 «Миротворец» анонсировал громкое пополнение «Чистилища»
- 9:39 Мэр Львова Садовый наградил организатора маршей 9 мая, — ветеран АТО
- 9:33 Премьера Японии неслыханно оскорбили десертом во время обеда с Нетаньяху в Израиле
- 9:29 События в Украине нельзя назвать холодной войной, — Порошенко
- 9:02 Найем заявил о дружбе прокуроров с подозреваемым в его избиении
- 8:53 Первая леди Бразилии бросилась в воду спасать собаку
- 8:32 Букмекеры назвали фаворитов первого полуфинала «Евровидения-2018»
Первая леди Бразилии бросилась в воду спасать собаку (фото)
Первая леди Бразилии, бывшая модель Марсела Темер (в девичестве — Тедески) гуляла с сыном в саду возле президентского дворца. Внезапно она увидела в озере, расположенном на территории резиденции, своего пса породы Джек-Рассел-терьер по кличке Пиколи. Собака была напугана и барахталась в воде, тщетно пытаясь добраться до берега. 34-летняя Марсела, не раздумывая, прямо в одежде бросилась в озеро.
Как сообщает BBC, сотрудника службы безопасности, который не стал помогать псу, уволили.
В семье 77-летнего президента Бразилии Мишела Темера живут две собаки: помимо Пиколи имеется еще золотистый ретривер Тор.
Марсела — вторая жена политика. Они поженились в 2003 году.
влажность:
давление:
ветер:
“ Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли. ”