Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК

СПЕЦТЕМЫ:

Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Первая леди Бразилии бросилась в воду спасать собаку (фото)

8:53 8 мая 2018   371
Марсела Темер
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Первая леди Бразилии, бывшая модель Марсела Темер (в девичестве — Тедески) гуляла с сыном в саду возле президентского дворца. Внезапно она увидела в озере, расположенном на территории резиденции, своего пса породы Джек-Рассел-терьер по кличке Пиколи. Собака была напугана и барахталась в воде, тщетно пытаясь добраться до берега. 34-летняя Марсела, не раздумывая, прямо в одежде бросилась в озеро.

Как сообщает BBC, сотрудника службы безопасности, который не стал помогать псу, уволили.

В семье 77-летнего президента Бразилии Мишела Темера живут две собаки: помимо Пиколи имеется еще золотистый ретривер Тор.

Марсела — вторая жена политика. Они поженились в 2003 году.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли.

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины