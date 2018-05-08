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Премьера Японии неслыханно оскорбили десертом во время обеда с Нетаньяху в Израиле (фото)
Премьер-министра Японии Синдзо Абэ и его супругу неслыханно оскорбили во время их визита в Израиль. Во время обеда высокопоставленных иностранных гостей с израильским премьером Биньямином Нетаньяху и его женой Сарой личный повар главы правительства Израиля Моше Сегев подал на стол более чем странное блюдо. Как пишет The Jerusalem Post, Сегев разместил десерт в металлических ботинках. Это уже само по себе несколько нелепо. Но в отношении японцев подобная бестактность в высшей степени неуместна.
«Это глупый и бесчувственный выбор. В японской культуре нет ничего более презираемого, чем обувь. Японцы снимают обувь не только дома, но и на работе тоже. Даже премьер-министр, министры и члены парламента не носят обувь в офисах… Это все равно, что подать еврейским гостям шоколад на тарелках в форме свиньи», — приводит издание слова одного из высокопоставленных израильских дипломатов, долгое время работавшего в Японии.
«Ни в одной культуре мира не ставят обувь на стол. Непонятно, о чем, собственно, думал этот прославленный повар Сегев? Если это юмор, то мы не находим его смешным. Мы оскорблены за нашего премьер-министра», — заявил его японский коллега.
Сам Синдзо Абэ произошедшее не комментировал и внешне сохранял вежливое хладнокровие.
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