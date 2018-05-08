События в Украине нельзя назвать холодной войной, — Порошенко

Политика

Президент Петр Порошенко рекомендует западным обозревателям не называть происходящее в Украине «холодной войной». «Многие обозреватели полагают, что у нас здесь в Украине „холодная война“. Я хочу разочаровать их. Это — не „холодная война“. Это — горячая война. И каждый день у нас есть погибшие мирные жители и украинские солдаты», — заявил глава государства в интервью телеканалу CBS News.

По словам главы государства, российский президент стремится отвоевать Украину: «Да, отвоевать. И вернуть СССР или Российскую империю. Как вам удобнее».

«Он (Путин) хочет вернуть Советский Союз. Он ответил в интервью на вопрос, что является крупнейшей катастрофой 20 века — не Вторая мировая война, не Хиросима, не Чернобыль, а распад СССР. Это его мышление», — цитирует украинского президента его пресс-служба.

Отвечая на вопрос, сколько сейчас российских солдат находятся на востоке Украины, глава государства отметил: «У нас есть подтвержденные цифры, что в разные периоды их количество было от 10 тысяч до 2,5 тысячи — регулярных российских войск на оккупированной территории. Плюс почти 50 тысяч так называемых „российских волонтеров“, набранных через российскую мобилизационную систему и направленных туда. Они делают вид, что они не солдаты регулярной армии. Но они — россияне, они по национальности русские, они — российские солдаты. Они используют российское оружие и амуницию. И это — россияне». По данным украинской стороны, до 50% тех, кто сейчас воюет на Донбассе, являются гражданами России.

Напомним, ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что не исключает возможности начала новой «холодной войны» из-за напряженности между Россией и США.