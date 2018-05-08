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Мэр Львова Садовый наградил организатора маршей 9 мая, — ветеран АТО
В честь Дня города Львова в городском совете наградили львовян почетными знаками и дипломами. Одним из награжденных был генеральный директор ПАО «Львовский химический завод» Анатолий Бобрышов, который также является председателем конгресса русских общин западных областей Украины.
Это событие вызвало неоднозначную реакцию у общественности. Так, ветеран АТО Роман Кулик на своей страничке в Facebook заявил, что награжденный «финансирует пророссийские проекты».
«Садовый оправдывает благодарность Анатолию Бобрышову просьбой коллектива промышленников Сиховского района. Для справки: Анатолий Бобрышов — председатель Конгресса русских общин западных областей Украины, финансист мегазашкварного „Русского вестника“, Российского культурного центра Львова, организатор маршей 9 мая, щедрый спонсор МП в Галиции. Бобрышов в войне винит украинскую власть — ну конечно же. И между прочим — директор „Львовского химического завода“. Идейный коммерс, который финансирует почти все пророссийские проекты подрывного характера во Львове», — пишет Роман Кулик.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», мэр Львова предложил давать представителям диаспоры украинское гражданство.
Фото с сайта lviv.molbuk.ua
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