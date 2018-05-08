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«Миротворец» анонсировал громкое пополнение «Чистилища»
«В „Чистилище“ попадет тот, чье имя подвижники „русского мира“ в Украине обычно не говорят вслух, а между собой называют „М.А.“. Митрополит Антоний, он же Паканич Иван Иванович. Паканич долгое время оставался в тени, являясь агентом влияния Гундяева (патриарх РПЦ Кирилл) в Украине. Он негласно руководит кремлевской пропагандой филиала РПЦ в Украине, именно он организовывает ватные „крестные ходы“ и за деньги „суки православной“ создает выгодные для своего босса Кирилла Гундяева механизмы влияния», — сообщает «Миротворец» на своей страничке в Facebook. Также в публикации упоминается епископ Виктор (Коцаба).
В «Миротворце» подчеркивают, что последнее время упомянутые представители УПЦ (МП) саботируют инициативу президента и Украинской церкви создания «независимой от Московии единой поместной церкви Украины».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», «Миротворец» идентифицировал одну из нападавших на «киборга» Вербича.
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