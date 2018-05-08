Стрелков жестко высмеял "покорителя Лондона" Захарченко

Украина

Террорист прокомментировал заявление Захарченко о возможном объединении «ДНР» с Россией.

Бывший «министр обороны ДНР» отреагировал на спич главаря боевиков «ДНР» на тему «мы объединимся с Россией в союз, в единое военно-политическое, экономическое и культурное пространство».

Стрелков (Гиркин) пишет: «… «флюгер Саша», являющийся главой «отдельных районов Донецкой области Украины, … теперь вновь начал «топить» за объединение с Россией. Видать, последняя надежда у кремлевских гномов пропала на «замирение с дорогими киевскими партнерами». Однако остается актуальным вопрос: «воевать-то кем будете, господа кремлевские мудрецы»?

«Покоритель Лондона» и «внук бабушки из Рейкъявика» — это, конечно, мощная фигура", — иронизирует Гиркин. Резко прошелся он и по «герою ополчения» Захару Прилепину, «главному добровольцу РФ» алкашу Бородаю, «главному стратегу» — Суркову-Дудаеву и прочим. «Главное, „атамана“ Козицина не забудьте из нафталина вытащить! Без него — никак вам не победить», — советует Стрелков.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что очередной «гумконвой» РФ отправился на оккупированный Донбасс.