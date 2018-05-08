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После «дырки от джинсов в продажу поступило пол-пиджака за 1450 долларов (фото)

После «дырки от джинсов», которую выпустила в продажу по цене 168 долларов лос-анджелесская торговая марка Carmar, бренд Unravel Project, основанный французским дизайнером Беном Тавернити, представил… половину блейзера. Несмотря на то, что этот интригующий предмет гардероба позволил существенно сэкономить на ткани, его стоимость поражает воображение. Пол-пиджака из черного шелка и хлопка продают по цене 1450 долларов. Как пишет издание Metro, странное изделие официально называется «деконструированный блейзер». Новинка продается на сайте онлайн-магазина Net-a-Poter. Его предлагается носить поверх топика, комбидреса или же просто поверх черного кружевного бюстгальтера.

Пользователи соцсетей задаются вопросом — не продает ли Unravel Project отдельно левую и правую половины блейзера? Чтобы покупатели в рамках программы «сделай сам» могли «реконструировать» пиджак «всего лишь» за 2900 долларов.