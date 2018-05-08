Италия не желает допускать Украину к расследованию дела нацгвардейца Маркива

Политика

Италия проигнорировала предложения Украины сотрудничать в расследовании дела нацгвардейца Виталия Маркива. Никакого ответа украинская сторона не получила. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.

По словам замгенпрокурора, прокуратура была готова к созданию международной контактной группы. «Мы также предлагали визит на место происшествия, поскольку визит позволил бы снять ряд предостережений, а также, возможно, дезавуировать показания, которые есть у итальянской стороны. На сегодня никакого ответа от итальянских властей, несмотря на наши неоднократные напоминания, мы не получали», — отметил Енин в интервью «Громадське» .

В Украине расследованием дела занимается СБУ Донецкой области. «С целью повышения эффективности расследования не исключается возможность передачи указанного уголовного производства для расследования в центральный аппарат Службы безопасности Украины», — сказал Енин.

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Напомним, в прошлом году итальянские правоохранители арестовали бойца Нацгвардии Украины Виталия Маркива по подозрению в убийстве в 2014 году под Славянском фотокорреспондента Андреа Рокелли. Прокуратура города Павия (регион Ломбардия) обвиняет Маркива в умышленном убийстве гражданина Италии из миномета.

Украинская сторона неоднократно указывала, что Маркив не мог совершить преступления, потому что на вооружении Нацгвардии тогда не было минометов. Кроме того, смерть итальянца наступила на территории, не контролируемой Украиной на тот момент. Более того, Роккелли находился в зоне боевых действий без надлежащего согласования с властями Украины.