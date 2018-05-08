Тымчук сообщил о подтвержденных потерях у боевиков

Украина

Народный депутат Украины Дмитрий Тымчук, ссылаясь на данные группы «Информационное сопротивление», сообщает, что применение оккупантами тяжелого вооружения приобрело целенаправленный, прицельный характер.

«Беспокоящий огонь» противник уже практически не ведет, стараясь нанести огневое поражение по конкретным целям в составе передовых частей и подразделений ВСУ", — пишет на своей страничке в Facebook Дмитрий Тымчук.

По данным «ИС», в период с 2 по 7 мая 2018 года было зафиксировано 25 разведывательных полетов БПЛА ВС РФ, в т. ч. 5 полетов БПЛА «Орлан-10», которые осуществляли заход в оперативно-тактическую глубину обороны Объединенных сил.

Дмитрий Тымчук озвучил потери, которые противник понес в указанный период: «Подтвержденные потери российских оккупационных войск на Донбассе составили 12 человек».

В «Информационном сопротивлении» также сообщают, что среди представителей «органов власти ЛНР» распространяется информация о вероятной отставке главы «совета министров ЛНР» «генерал-майора» С. Козлова (сменил на этом посту Г. Цыпкалова, ликвидированного ФСБ в тюремной камере в сентябре 2016 г) в связи с причастностью к хищению «бюджетных» средств.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Дмитрий Тымчук сообщил о схеме РФ по «избирательной мобилизации» украинцев.